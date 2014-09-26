Боевики обстреляли больницу в Счастье – СМИ

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на источник Вооруженных сил Украины.

В частности, с территории посёлка Весёлая гора, который находится под контролем боевиков, была обстреляна Счастьинская больница.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 25 сентября, боевики обстреляли тяжелой артиллерией поселок Талаковка под Мариуполем.