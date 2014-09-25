РФ осуществляет усиленную разведку на украинской границе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

«Подразделения Госпогранслужбы осуществляют охрану украинско-российской границы в условиях напряженной военно-политической обстановки. Отмечаются активные разведывательные мероприятия ВС РФ с целью определения расстановки группировок Госпогранслужбы и ВС Украины, а также их военного потенциала», - говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссия наращивает ударную группировку вооруженных сил во временно оккупированном КрымуБоевых столкновений и обстрелов подразделений Госпогранслужбы за прошлые сутки не происходило.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), направленное на неотложные меры по укреплению обороноспособности страны. Согласно документу, Украина намерена временно закрыть границу с Россией.