СНБО: Россия не вывела войска, это - ротация

Об этом ВВС Украина сказал секретарь СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, подтверждений вывода российских войск с территории Украины нет.

"У нас есть информация, что российские военные проводят ротацию своих подразделений, находящихся на территории Украины. Часть вывели, часть завели", - сообщил Лысенко.

Ранее в НАТО заявили, что российские войска "значительно отступили" с Украины, но отдельные подразделения пока остаются на месте.

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Количество войск, которые остаются на украинской территории, трудно точно оценить, так как границу в основном контролируют пророссийские сепаратисты, заявил в среду представитель Альянса.

Подполковник Джей Джанзэн добавил, что у границы с Украиной находятся много тысяч российских военных и Россия отправила в Украину спецвойска, которые трудно отслеживать.

Москва настаивает, что не вводила в Украину войска.

На востоке Украины от 5 сентября формально продолжается перемирие, которое регулярно нарушается.

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После договоренностей в Минске на прошлой неделе стороны согласились создать 30-километровую буферную зону. Однако ежедневно поступают сообщения о новых боях.

По данным СНБО Украины, за прошедшие сутки ранены восемь украинских солдат. Погибших нет.

В ООН говорят, что с апреля, когда начались бои, на Донбассе погибли 3245 человек.