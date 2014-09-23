СНБО: Часть российских войск покинула Украину, но были введены другие
13:44, 23 сентября 2014Политика
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На украинско-российском приграничье российская армия осуществляет передислокацию своих подразделений.
Происходит ротация российских военных / Фото Минобороны РФ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
"Происходит ротация подразделений Вооруженных сил РФ: часть из них покинула территорию Украины, однако в то же время на территорию Украины вошли другие подразделения. Также российская сторона продолжает подготовку боевиков в военных лагерях на своей территории", - сказал Лысенко.
Также он сообщил, что подразделения войск Российской Федерации усилили деятельность в зоне АТО по радиоразведке и радиоперехвату.
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