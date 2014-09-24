Украинский омбудсман требует от РФ срочно установить местонахождение Савченко

Во исполнение поручения Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской был направлен срочный запрос Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Элле Памфиловой с просьбой выяснить местонахождение и условия содержания украинской летчицы Надежды Савченко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"Сегодня в 10:00 в социальных сетях и СМИ была распространена информация о том, что адвокатам Надежды Савченко было отказано в свидании с ней в связи с ее отсутствием в указанном учреждении", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, еще в понедельник, 22 сентября, Савченко была вывезена из Воронежского СИЗО, однако сейчас о месте ее нахождения ничего неизвестно. По предположению адвоката Савченко, ее вероятно этапировали в Москву для проведения следственных действий и психолого-психиатрической экспертизы.

Отмечается, что дело Савченко с самого начала находится на личном контроле омбудсмана Украины. Лутковская неоднократно отмечала, что ситуация с Савченко выглядит как международный киднепинг.

Кроме того, Лутковской были направлены официальные письма к Памфиловой и Уполномоченному по правам человека в Воронежской области Татьяне Зражевской с просьбой способствовать в организации ее срочной встречи с Савченко. Украинский омбудсман также обращалась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с требованием принять меры к немедленному освобождению Савченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня адвокат Савченко Марк Фейгин сообщил, что Савченко 22 сентября этапировали из воронежского СИЗО, ее местонахождение неизвестно. Позже Фейгин заявил, что Савченко этапировали из воронежского СИЗО в Москву для проведения следственных действий и психолого-психиатрической экспертизы.

Официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Владимир Маркин подтвердил, что Савченко планируют отвезти на психиатрическую экспертизу в Москву.

Справка УНИАН. Украинскую летчицу Савченко похитили террористы в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится в СИЗО в Воронеже. В России ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые нелегально прибыв на территорию Украины в составе группы боевиков, освещали их нападения на украинских военных.

25 июля Воронежский областной суд отклонил апелляцию защиты, и оставил под стражей Савченко до 30 августа, отказавшись выпустить ее под залог.

27 августа Советский районный суд Воронежа продлил срок содержания под стражей Савченко до 30 октября.