В СК России подтвердили, что Савченко отправили в Москву

13:59, 24 сентября 2014
Политика
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В Следственном комитете Российской Федерации подтвердили, что украинскую летчицу Надежду Савченко из воронежского СИЗО отправили в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

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Таким образом, следствие впервые официально подтвердило, что Савченко планируют отвезти на психиатрическую экспертизу в Москву. По словам Маркина, это обычная практика в подобных случаях.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Владимира Маркина.

В рамках уголовного дела Надежде Савченко, обвиняемой по статье "убийство", назначена психиатрическая экспертиза. Это обычная практика и обязательное требование российского уголовно-процессуального законодательства в случаях, когда человеку вменяется совершение особо тяжкого преступления", - сказал он.

По словам представителя СК РФ, Савченко и ее защитник "в установленном законом порядке уведомлены о назначении ей стационарной психиатрической экспертизы, которая будет ей проведена в Москве".

Источник: http://lite.rian.ru/incidents/20140924/1025406556.html

Как сообщал УНИАН, сегодня адвокат Савченко Марк Фейгин сообщил, что Савченко 22 сентября этапировали из воронежского СИЗО, ее местонахождение неизвестно.

Позже Фейгин заявил, что Савченко этапировали из воронежского СИЗО в Москву для проведения следственных действий и психолого-психиатрической экспертизы.

Справка УНИАН. Украинскую летчицу Савченко захватили в плен пророссийские террористы в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится в СИЗО в Воронеже. В России ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.

Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в РФ "без документов под видом беженки". Украинские власти заявляют, что Савченко похитили террористы на Донбассе и потом передали России.

25 июля Воронежский областной суд отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей Савченко до 30 августа, отказавшись выпустить ее под залог.

27 августа Советский районный суд Воронежа продлил срок содержания под стражей Савченко до 30 октября.

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