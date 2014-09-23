Атака на аэропорт Донецка могла быть отвлекающим маневром, считает Тымчук

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Ранее в среде аналитиков группы ИС возникло предположение, что вся террористическая кровавая игра вокруг аэропорта в Донецке - прикрытие для сосредоточения российско-террористических войск севернее (в районе Ясиноватая-Пантелеймоновка) для последующего удара на Авдеевку. Очевидно, эта версия имеет право на жизнь", - написал он.

По словам Тымчука, несмотря на перемирие Донецк, Дебальцево, Авдеевка остаются горячими точками.

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"Обстрелы боевиками жилых кварталов городов Донбасса, как известно, выполняют еще одну важную для них функцию – воспитание у местных жителей ненависти к украинским войскам, которые якобы и ведут эти обстрелы", - отметил эксперт

"Мы с вами об этой подлой тактике террористов знаем давно, но, как свидетельствуют опросы группы «ИС», местные жители, лишенные свободного доступа к информации, действительно в большинстве своем свято уверены, что обстрелы – дело рук «бЕндеровцев»", - добавил он.