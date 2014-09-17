В Донецке из-за взрыва снаряда погиб человек, четверо раненных

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил первый заместитель мэра Донецька Константин Савинов.

"В результате разрыва снаряда в непосредственной близости от автобуса были ранены четыре человека", - отметил Савинов.

По его словам, жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.

Напомним, по данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, в Донецке ситуация остается критической. Террористы и российские военные не прекращают обстреливать Куйбышевский и Киевский районы города из тяжелой артиллерии. Есть разрушения жилых домов, инфраструктуры, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения.

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За позапрошлые сутки в зоне боевых действий на Донбассе погибли трое украинских военных, 12 освобождены из плена. Об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"По состоянию на 9.00 утра 16 сентября за предыдущие сутки погибли трое, ранены двое украинских военнослужащих", - сказал он.