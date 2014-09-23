Süddeutsche Zeitung: Россия провоцирует прибалтов

В своей статье «Россия провоцирует прибалтов», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, Клаус Бриль пишет, что есть случайности, в которые просто не хочется верить. Прежде всего тогда, когда речь идет об отношении России к своим соседям. Когда в начале сентября на границе российскими агентами был похищен сотрудник секретной службы Эстонии, это произошло как раз в день саммита НАТО в Уэльсе; за несколько дней до этого в Таллине выступал президент США Барак Обама.

И захват литовского рыболовного судна российскими пограничниками в прошлую пятницу совпал с заседанием высших военных руководителей НАТО в столице Литвы Вильнюсе. «Это не может быть совпадением», говорит Нериюс Малюкявичюс, политолог в университете Вильнюса. «Такие демонстрации власти действительно тревожны».

Мечис Лауринкус, бывший глава литовской внутренней разведки VSD, считает даже, что Россия объявила его балтийским соседям новый вид войны. «Суть в том, что война ведется не с помощью бронетехники, танков или самолетов, это война спецслужб», сказал он интернет-порталу Delfi.

Читайте такжеЭстония будет лечить 10-х раненых в зоне АТО украинских военных

Тезис обоснован, по крайней мере, в случае со служащим Эстонии Эстоном Кохвером, которого с 4-го сентября насильно удерживает Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ). По данным Эстонского правительства, офицер эстонской полиции безопасности, которая занимается контрразведкой и борьбой с коррупцией, пребывал на пограничном контрольно-пропускном пункте Лухамаа на территории Эстонии, когда неизвестные вторглись с российской стороны, схватили его и увезли на территорию России. При этом поджигались дымовые шашки, и была нарушена радиосвязь в Эстонии.

Тревожные инциденты

В тот же вечер российская спецслужба ФСБ сообщила, что Кохвер был задержан на российской территории, при нем было найдено огнестрельное оружие, 5000 евро, записывающие устройства и другие предметы, которые используются в секретных разведывательных операциях; что эстонская сторона, в свою очередь, отрицает.

Читайте такжеВ МИД России уже заговорили о правах русскоязычных в Прибалтике

Министр иностранных дел Урмас Паэт назвал это «тревожным инцидентом», его литовский коллега Линас Линкявичюс говорил о «высокомерной провокации», и Министерство иностранных дел Латвии выразило «глубокую озабоченность». Через неделю все балтийские и скандинавские министры иностранных дел в Таллинне потребовали освобождения Кохвера и назвали его арест нарушением международного права.

Это не помогло. Эстон Кохвер сидит в Москве под арестом, суд оставил в силе решение о такой мере пресечения. По сообщениям российских СМИ, он ожидает суда за шпионаж, хранение оружия и нарушение границ. Дважды консулу Эстонии в Москве было разрешено его посетить. Двух российских адвокатов, нанятых для него его правительством, Кохвер не хочет принимать, как он письменно сообщил из тюрьмы. Теперь ему помогает официально назначенный защитник.

Почему же? «Ответ заключается в среде, в которой он находится в течение двух недель», осторожно сказал Паэт, министр иностранных дел Эстонии.

Страх целенаправленной дестабилизации

Огромное беспокойство вызывает также захваченный корабль. По данным литовского правительства, рыболовное судно «Морской волк» в пятницу было задержано российской пограничной охраной в международных водах Баренцева моря и отбуксировано в порт Мурманск. Капитану и 27 членам экипажа, в том числе трем гражданам Литвы, силой преградили дальнейший путь и арестовали.

Российская пограничная служба сообщила об инциденте с заявлением, что на борту обнаружили 15 тонн крабов, выловленных в российских водах. Литовское Министерство сельского хозяйства в понедельник, напротив, подтвердило, что «Морской волк» не пересекал российскую границу, об этом ясно свидетельствуют спутниковые снимки.

Угрозы странам Балтии

Снова приходится иметь дело – как и в украинском кризисе – с российскими утверждениями, которые другая сторона считает наглой ложью. Снова в Прибалтике распространяется страх неуверенности и дестабилизации сверхмощным соседом.

Особенно, когда российский политик, правый радикал Владимир Жириновский заявил по телевидению, что страны Балтии, «эти карлики», как и Польша, обречены на крах, «они будут уничтожены».

«Мы уже привыкли ко всем видам тестов», говорит литовский министр иностранных дел Линкевичус. Он имеет в виду, вероятно, повторные появления российских самолетов и кораблей вблизи границы и учения высокоразвитых модернизированных вооруженных сил России с прошлого года.

По данным латвийского министра обороны г-на Раймонда Вейониса, в таких учениях разыгрываются также и «очень агрессивные» сценарии, как захват телевизионных станций или систем питьевого водоснабжения.

Читайте такжеИз-за агрессии РФ в Украине Польша решила купить у США вооружений на полмиллиарда долларов

НАТО отвечает сейчас своими учениями, а также расширением военной инфраструктуры и ротацией солдат НАТО в Прибалтике. На саммите в Уэльсе также договорились о создании войск быстрого реагирования, которыми будут управлять из Штеттина (Щецин).

В Вильнюсе военачальники НАТО также объявили дополнительно о создании региональных командных центров в Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Румынии. То, что все государства, которые находятся под угрозой, увеличивают свои военные расходы, и так уже дело решенное.