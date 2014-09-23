Граждан Украины не задерживали на Маршах мира в России - МИД
У Министерства иностранных дел Украины нет информации о задержании граждан Украины во время Маршей мира в российских городах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь МИД Украины Евгений Перебыйнис.
"Сейчас таких сообщений нет", - сказал он.
По словам пресс-секретаря МИД, Посольство Украины в России держит этот вопрос на контроле и поддерживает контакты с правоохранительными органами, чтобы выяснить, есть ли среди задержанных граждане Украины.
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Как сообщал УНИАН, 21 сентября во многих российских городах прошли Марши мира в поддержку Украины.
Впоследствии некоторые СМИ написали, что в Москве на Марше мира был задержан, в частности, донецкий бизнесмен Тимофей Нагорный. Отмечалось, что 22 сентября был суд и Нагорного, под предлогом сфабрикованного обвинения, оставили под арестом на срок 5 суток.