Вечером в Донецке обстреливали частный сектор, погиб мирный житель

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Вчера около 17 часов артобстрелам подверглись два района города - Киевский и Куйбышевский. В результате осколками снарядов повреждены магистральные газопроводы в непосредственной близости от Донецкого аэропорта - по ул. Стратонавтов 3,5,27,88, 184 и ул. Взлётная 16.

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Также разрушены газопроводы домов 15,17 по ул. Прессы, ул. Щедрина 12, Уткина 25 в Куйбышевском районе. Повторный артобстрел частного сектора в Киевском районе, около 20 часов 50 минут, стал причиной возгорания дома 6 по переулку Шорина.

Во время военных действий погиб один мирный житель. Осколочные ранения несовместимые с жизнью молодой человек получил находясь на пересечении улиц Артемовская и Свободы.

По состоянию на 9.30 в Донецке тихо. Сообщения о происшествиях в районах не поступают.

Коммунальные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города, работают в штатном режиме. Общественный транспорт двигается по автомагистралям согласно графикам.