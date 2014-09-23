Силы АТО отбили атаку боевиков возле аэропорта Донецка
Боевики ежедневно обстреливают из тяжелой артиллерии аэропорт в Донецке.
REUTERS
Как сообщает ТСН, по украинским позициям бьют из танков и гранатометов.
При этом, военным удается отбивать атаки и захватывать трофейное оружие и технику.
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До этого боевики обстреляли аэродром из чрезвычайно мощных минометов "Тюльпан". Одна мина имеет до 32 кг тротила и оставляет после взрыва воронку диаметром под 10 метров.
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Как сообщал УНИАН, вчера боевики возобновили штурм аерпорт в Донецке.