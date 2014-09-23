Под Мариуполем силовики сдержали продвижение войск РФ на юг – Тымчук

Как написал на своей странице в соцсети руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук, после попытки продвижения противник перешел к тактике рейдовых действий силами небольших (10-20 чел) тактических подразделений.

Также отмечается, что российские военнослужащие, действующие на этом направлении, переодеты в местное «ополчение».

"Одновременно на протяжении вчерашнего дня отмечались боестолкновения в районе н.п. Новотроицкое. Российско-террористические войска пытались выйти к н.п.Волноваха, для дальнейшего продвижения на юг, к группировке своих войск в районе н.п.Новоазовск. Их успешно сдерживали украинские войска", - добавил Тымчук.

Читайте такжеСиловики готовятся к отводу артиллерии в 15-километровую зону (карта АТО)Кроме того, зафиксировано активное перемещение грузов. За сутки в Донецк прибыла колонна из 6 грузовых автомобилей, о содержимом груза местным боевикам не сообщается.

Одновременно через пункт пропуска «Изварино» также под усиленной охраной на территорию России было выведено 3 колонны грузовых автомобилей, в составе колонны также зафиксированы БТР.

Как сообщал УНИАН, вчера силовикам удалось отбить атаку боевиков в районе аэропорта в Донецке.