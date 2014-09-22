«Свобода» категорически против создания на Донбассе народной милиции

Об этом заявил лидер ВО Олег Тягнибок.

«Я не понимаю, как на террористов, которых вооружает Россия, можно возлагать обязанности по охране в населенных пунктах общественного порядка? Также они будут иметь право самостоятельно назначать судей и прокурора. Получается, что вместо того, чтобы провести люстрацию, мы сами даем механизм легитимизации бандитов на Востоке», - отметил Тягнибок.

Также глава ВО настаивает на том, что очищение силовых структур надо проводить везде, начиная с Министерств обороны и внутренних дел. «Я не зря уже десять лет толкую: люстрация, люстрация... Дело в том, что там «сидят» московские шпионы. Люди, которые откровенно выполняют российские заказы. Их нужно не просто выгонять, а уничтожать, потому что именно они привели к трагедии, которую имеем сегодня на Востоке», - подчеркнул Тягнибок.

В подтверждение своих слов «свободовец» напомнил, что вместо того, чтобы заранее эвакуировать из Луганске и Донецке предприятия военно-промышленного комплекса, украинская сторона наблюдала, как оборудование этих предприятий вывоз российский «гуманитарный» конвой.

«Мы получим мир только тогда, когда осмелимся на правильные и решительные шаги по очищению власти. Только тогда мы перестанем сдавать свою территорию», - резюмировал Тягнибок.

Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада утвердила во втором чтении закон «Об очищении власти», содержащий положения о люстрации сотрудников силовых органов, которые нанесли ущерб участникам акций протеста с ноября 2013 г. по февраль 2014 г., а также люстрации агентов иностранных спецслужб. Единственной фракцией в Раде, которая отдала 100% голосов за законопроект, была фракция ВО «Свобода».