Разведчики уничтожили три российских танка под Мариуполем
00:08, 22 сентября 2014Политика
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Разведывательная группа нанесла удар по противнику после ракетного обстрела своих позиций.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Андрей Цаплиенко.
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"Перемирие в Мариуполе. После сегодняшнего обстрела "градами" украинских позиций разведгруппа выдвинулась в рейд и подбила три рашистских танка. Говорят, на военном языке это называется асимметричный ответ", - написал он.
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