Разведчики уничтожили три российских танка под Мариуполем

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Андрей Цаплиенко.

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"Перемирие в Мариуполе. После сегодняшнего обстрела "градами" украинских позиций разведгруппа выдвинулась в рейд и подбила три рашистских танка. Говорят, на военном языке это называется асимметричный ответ", - написал он.