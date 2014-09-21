Украина готова вывести войска из буферной зоны Донбасса одновременно с российскими

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, украинская сторона готова отвести вооружение, как это предусматривает минский меморандум, только одновременно с боевиками и российскими войсками.

Читайте такжеБоевики обстреляли позиции силовиков возле 24 населенных пунктов и донецкого аэропорта (карта АТО)Лысенко подчеркнул, что данный шаг будет сделан после выполнения условия полного прекращения огня.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, по итогам которого был подписан меморандум. Документ состоит из 9-ти пунктов, в которых содержится запрещение на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий.

Читайте такжеЕС призвал боевиков к полному выполнению режима прекращения огняСогласно меморандуму, противоборствующие стороны обязываются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая.