ОБСЕ до декабря удвоит количество своих наблюдателей в Украине - до 500 человек

Об этом сегодня в Вене заявил глава миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан, передает РАР.

ОБСЕ начала свою работу в Украине в марте этого года. Сначала наблюдателей было 20 человек, впоследствии миссия была увеличена до 250.

Организация для мониторинга прекращения огня, что Апакан назвал "новой задачей", планирует использовать беспилотники, которые должны начать использоваться на Донбассе в ближайшие четыре недели.

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Представитель ОБСЕ отметил, что около 400 наблюдателей будут заниматься логистической поддержкой.