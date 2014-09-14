Комбат "Донбасса": 98 бойцов батальона попали в плен, еще более 100 - ранены

98 бойцов батальона "Донбасс" попали в плен, еще более 100 - ранены.

Об этом командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко сообщил в интервью телеканалу "24".

"Часть батальона еще в отпуске, в плену 98 человек, часть ранены - более 100 человек. Набрали много новых людей, батальон расширили до 700 человек. По штату это как полк. Предоставили танки, БТР-ы, и сейчас люди на полигонах в Харькове, Киеве, Днепропетровске учатся", - сообщил он.

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По словам Семенченко, главная задача сейчас - не дать "ДНР" и "ЛНР" увеличить территорию.

"Сейчас надо в этих городах создавать отряды самообороны, поднимать местных жителей, чтобы они защищали свои города. Тогда "ДНР" и "ЛНР" дальше не пройдут", - говорит Семенченко.