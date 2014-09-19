У России нет репутации страны, проводящей объективное расследование - постпред США в ООН

Об этом она сказала в пятницу, 19 сентября, на заседании Совета безопасности ООН, которое транслировалось на сайте ООН, сообщает Gordonua.

"Есть один важный императив, о котором мы должны помнить. Это истина. 298 невинных человек потеряли свои жизни. Была создана независимая международная комиссия для того, чтобы выяснить причины этой катастрофы. Сегодня мы подтверждаем нашу поддержку расследованию нидерландского совета по безопасности и отвергаем попытки России отвести нас в сторону", – сказала Пауэр.

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Она заявила, что нужно сделать все, чтобы "справедливость восторжествовала", а виновные в трагедии понесли наказание.

Пауэр раскритиковала выступление посла России при ООН Виталия Чуркина, который заявил, что в предварительном отчете нидерландской стороны "нет убедительных сведений об обстоятельствах катастрофы".

"Выводы нидерландского совета соответствуют выводам международной комиссии, что самолет был сбит ракетой "земля-воздух" с территории, подконтрольной пророссийскими сепаратистами. Сейчас нужно прекратить все попытки подорвать независимое расследование нидерландского совета безопасности. У России нет репутации страны, проводящей объективное расследование", – подчеркнула дипломат.

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Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение на востоке Украины 17 июля. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

9 сентября был опубликован предварительный отчет о катастрофе Boeing 777. Следствие установило, что самолет был разрушен в результате попадания объектов извне и не нашло следов технических неисправностей или ошибок экипажа. По мнению украинских властей, самолет был сбит боевиками с помощью комплекса "Бук".