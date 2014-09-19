В Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы

Как передает агентство БЕЛТА, заседание проходит в "Президент-отеле".

В заседании принимают участие официальный представитель действующего председателя ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации в Украине Адельхейд Тальявини, бывший президент Украины Леонид Кучма, чрезвычайный и полномочный посол России в Украине Михаил Зурабов, «премьер-министр» террористической организации «Донецкая народная республика» Александр Захарченко, «вице-премьер» «ДНР» Андрей Пургин, а также глава «Луганской народной республики» Игорь Плотницкий.

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Справка УНИАН. 5 сентября в Минске на встрече Трехсторонней контактной группы был подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня на Донбассе.

Позже в тот же день президент Украины Петр Порошенко отдал приказ начальнику Генерального штаба Вооруженных сил прекратить огонь в зоне АТО с 18.00.

Однако террористы и российская армия нарушают перемирие.