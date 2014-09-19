Семенченко: Из плена боевиков освободили только 20% военных
15:36, 19 сентября 2014Политика
0
Командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко заявляет, что за время приостановки огня освобождены лишь 20% пленных украинских бойцов.
Семен Семенченко / Facebook
Об этом он написал в пятницу на своей странице в Facebook.
"За прошедшее время освобождены только 20% ребят с батальона Донбасс. Аналогичная картина по другим подразделениям ВСУ. Это очень долго, особенно на фоне принятых законов по Донбассу", - написал Семен Семенченко.
Как сообщал УНИАН, в плену у боевиков на Донбассе - 853 человека, еще 408 числятся пропавшими без вести.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter