Семенченко: Из плена боевиков освободили только 20% военных

Об этом он написал в пятницу на своей странице в Facebook.

"За прошедшее время освобождены только 20% ребят с батальона Донбасс. Аналогичная картина по другим подразделениям ВСУ. Это очень долго, особенно на фоне принятых законов по Донбассу", - написал Семен Семенченко.

Как сообщал УНИАН, в плену у боевиков на Донбассе - 853 человека, еще 408 числятся пропавшими без вести.