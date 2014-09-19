Семенченко: Из плена боевиков освободили только 20% военных

15:36, 19 сентября 2014
Политика
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Командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко заявляет, что за время приостановки огня освобождены лишь 20% пленных украинских бойцов.

Семен Семенченко / Facebook

Об этом он написал в пятницу на своей странице в Facebook.

Допис by Семен Семенченко.

"За прошедшее время освобождены только 20% ребят с батальона Донбасс. Аналогичная картина по другим подразделениям ВСУ. Это очень долго, особенно на фоне принятых законов по Донбассу", - написал Семен Семенченко.

Как сообщал УНИАН, в плену у боевиков на Донбассе -  853 человека, еще  408 числятся пропавшими без вести. 

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