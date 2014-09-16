Семенченко высказался по поводу сегодняшних решений Рады

"Этот должно было случиться два месяца назад. Общество было не готово и поэтому АТО было продолжено. А с народом стали работать. Сначала было запугивание армией РФ, затем череда военных поражений, за которые никто не понес ответственности. Потом заговорили про угрозу применения тактического ядерного оружия. И это пугало людей еще больше. Причиной поражения были объявлены мобильные телефоны, а те кто требовал правосудия – агентами Кремля", – написал он в своем Фейсбук.

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Потом, по его словам, пытались дискредитировать всех, кто был опасен. "Заложниками оставались плененные под Иловайском солдаты. И вот они закрыли лица и проголосовали. Не важно, что думают они. Важно, что думаем мы. Если мы не дадим превратить себя в зрителей, если будем активными участниками, то Украина будет жить. Ведь Донбасс это не начало и не конец . Может быть очень трудно. Черное будут делать белым, а белое черным. Предательство интересов страны называть победой", – считает он.

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Семенченко верит, что в стране есть силы, которые будут бороться за будущее. "Главное - не дать себя обмануть и забыть про цель. Не дать сделать зрителями. Все зависит только от нас. И это – игра в длинную. Держитесь", – написал командир батальона.