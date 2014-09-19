В зону АТО направлено подразделение нового спецбатальона "Кривбасс"

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью (ОСО) Главного управления (ГУ) МВД в Днепропетровской области, бойцы добровольческого батальона специального назначения "Кривбасс" укрепят вторую линию обороны фронта в зоне АТО.

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В составе "Кривбасса" - нынешние и бывшие сотрудники правоохранительных органов, профессиональные военные - участники боевых действий и международных миротворческих операций.

Перед командировкой для выполнения боевого задания в зону АТО бойцы батальона прошли трехмесячную подготовку и оснащены соответствующим снаряжением.

"Все бойцы проинструктированы, прошли спецподготовку. Все они патриоты своей страны. Главной задачей спецбатальона "Кривбасс" является налаживание контакта с местными жителями Донбасса и обеспечение охраны общественного порядка на территории», - цитирует ОСО начальника Криворожского городского управления ГУ МВД в Днепропетровской области, полковника милиции Андрея Гречуху.