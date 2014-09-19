В Снежном создана база по ремонту военной техники боевиков и российской армии – эксперт

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.Читайте такжеСМИ: Снежнянский машиностроительный завод работает в три смены на российский авиапром

"В н.п. Снежное зафиксировано создание "ремонтной базы" для ремонта поврежденной военной техники и вооружения российско-террористических войск", - сообщил он.

Тымчук также добавил, что из России в Снежное были перевезены передвижные ремонтные комплексы.