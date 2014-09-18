Украинским военным в Счастье направили подкрепление – журналист

Об этом в Facebook сообщил журналист Всеволод Филимоненко.

"В город Счастье, с украинской стороны прибыло очень много современной военной техники. Танки, артиллерийские установки разного типа и хорошо экипированные военные" - написал он.

Читайте такжеБоевики подошли вплотную к ДебальцевоПо его словам, новоприбывшие военные занимают позиции в подконтрольных Украине населённых пунктах, по периметру границы с территорией оккупированной российскими военными группировками "ЛНР".

Как сообщал УНИАН, из-за массированных обстрелов со стороны боевиков город Счастье в Луганской области претерпел значительные разрушения.