Город Счастье значительно разрушен из-за обстрелов

13:46, 18 сентября 2014
Общество
0

Из-за массированных обстрелов со стороны боевиков город Счастье в Луганской области претерпел значительные разрушения.

В городе Счастье есть серьезные разрушения /фото informator.lg.ua

Об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Читайте такжеБоевики атаковали Счастье, в районе ТЭС начался пожар (фото)

"Из-за массированных обстрелов террористов город Счастье претерпел значительные разрушения. Подчеркнем, что в соответствии с положениями международных конвенций о правилах и обычаях войны, такие обстрелы населенных пунктов считаются военным преступлением", - сказал Андрей Лысенко.

Он также отметил, что в Луганской области боевики обстреляли населенные пункты в районах Горное, Золотое, Орехово, Чернухино, Станица Луганская, Северодонецк и города Счастье.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter