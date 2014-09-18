Город Счастье значительно разрушен из-за обстрелов

Об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Из-за массированных обстрелов террористов город Счастье претерпел значительные разрушения. Подчеркнем, что в соответствии с положениями международных конвенций о правилах и обычаях войны, такие обстрелы населенных пунктов считаются военным преступлением", - сказал Андрей Лысенко.

Он также отметил, что в Луганской области боевики обстреляли населенные пункты в районах Горное, Золотое, Орехово, Чернухино, Станица Луганская, Северодонецк и города Счастье.