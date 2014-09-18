Тымчук: В случае захвата боевиками аэропорта в Донецке, Россия перебросит на Донбасс боевую авиацию

Об этом в соцсети написал руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

В районе обстреливаемого аэропорта в Донецке отмечается скопление подразделений регулярной армии РФ. В районе данного населенного пункта противник создает эшелонированную систему ПВО, сообщает эксперт.Читайте такжеСпецназ ГРУ России штурмует донецкий аэропорт - СБУ

"Одновременно зафиксирована переброска нескольких единиц боевой авиации без опознавательных знаков ВВС России на приграничные аэродромы на территории РФ. По нашим данным, эти машины готовятся к переброске в Донецк в виде «ВВС Новороссии» в случае вытеснения украинских подразделений с территории аэропорта", - отметил Тымчук.

По словам эксперта, специалисты из РФ создают на Донбассе радиолокационное поле и эшелонированную систему ПВО.