Россия создает на Донбассе радиолокационное поле и эшелонированную систему ПВО - эксперт

09:18, 18 сентября 2014
Политика
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Специалисты из РФ создают на Донбассе радиолокационное поле и эшелонированную систему ПВО.

REUTERS

"По многим признакам, с помощью российских специалистов, на Донбассе боевиками создаётся не только контролируемое ими радиолокационное поле, но и эшелонированная система ПВО", - говорится в сообщении эксперта. 

Так, в районе Луганска развёрнута мобильная российская Радиолокационная станция, бандформирования активно насыщаются средствами ПВО. Читайте такжеВ случае захвата боевиками аэропорта в Донецке, Россия перебросит на Донбасс боевую авиацию

Кроме этого, в районе обстреливаемого аэропорта в Донецке отмечается скопление подразделений регулярной армии РФ. В районе данного населенного пункта противник создает эшелонированную систему ПВО, сообщает Тымчук. 


 

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