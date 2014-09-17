Чорновил: Законы об амнистии и спецстатусе части Донбасса были условием ЕС

Об этом он заявил в интервью изданию "Гордон".

В частности, по его словам, принятые Радой законы об амнистии и особом статусе отдельных районов Донбасса означают возвращение на оккупированные территории украинской власти.

Чорновил также назвал такой шаг украинских властей "серьезной дипломатической игрой и попыткой хоть как-то улучшить ситуацию".

"Не случайно эти законы были поставлены на голосование перед тем, как Верховная Рада должна была голосовать за ратификацию Соглашения с ЕС. Это одно из условий Евросоюза. Они говорят: да, мы поддерживаем ваше противостояние России, но у нас есть лоббистские группы, которые доказывают, что Украина сама не хочет мира и поэтому не заслуживает нашей поддержки", – сказал экс-нардеп.

Читайте такжеТурчинов: Законы об амнистии и спецстатусе районов Донбасса не остановят российскую агрессиюОн также добавил, что благодаря такому ходу Украина сможет рассчитывать на еще большую поддержку Евросоюза.

В то же время, Чорновил уверен, что Россия не прекратит агрессию и сейчас Украине следует использовать момент, чтобы перевооружить армию.

Читайте такжеУ Порошенко ожидают, что после вчерашних законов российские войска уберутся из Украины"В России наступил откровенно фашистский период, и я уверен, что она будет давить на Украину и дальше. Зато мы сейчас получим передышку для того, чтобы перевооружить армию. У нас появится высокоточное вооружение, которое позволит серьезно противостоять российской армии", – добавил политик.