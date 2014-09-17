Экс-регионал: "Оппозиционный блок" - это лучшие ученики Януковича

Бывший член Партии регионов, уполномоченный представитель депутатской группы «За мир и стабильность» Виталий Грушевский заявляет о неприемлемости голосования на выборах за «Оппозиционный блок».

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

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«Когда сегодня появился «Оппозиционный блок», у меня возникает удивление: когда страна фактически находится в шаге от разрушения, появляется "Оппозиционный блок". Для чего? Это политическая технология? Или это путь реинкарнации власти Януковича? Кто стоит за этим "Оппозиционным блоком"? В соответствии со средствами массовой информации, в соответствии со слухами, и, видимо, это знает каждый украинец, - глава Администрации президента Януковича (с февраля 2010 года по январь 2014 года председателем АП был Сергей Левочкин - УНИАН)", - сказал депутат.

По его словам, «главный конструктор и идеолог» партии - экс-заместитель председателя АП. «Кто у нас был заместитель председателя? Ларин Сергей Николаевич. А кто еще помогает ему? Мирошниченко Юрий. Представитель президента Януковича в парламенте», - сказал Грушевский.

«Кого нам не хватает еще в этот «Оппозиционный блок»? Виктора Федоровича Януковича. Это, видимо, лучшие ученики Януковича, которые доказали и на которых ответственность по всем вопросам, которые были в течение 2011, 2012 годов. Они сегодня создали «Оппозиционный блок» и пытаются пройти под таким хорошим лозунгом и получить доверие людей», - считает парламентарий.

Таким образом, Грушевский отметил, что «когда люди придут на избирательные участки и увидят «Оппозиционный блок», они должны вспомнить, что за этим блоком главный режиссер является главой Администрации президента Януковича и главным режиссером всей этой ситуации - заместителем главы Администрации Януковича».

«Ни один человек, который стоит в очереди за доверием, - это не должны быть бывшие руководители Администрации президента Януковича, потому что это реинкарнация «учителя» Януковича», - сказал Грушевский.

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Депутат также сообщил, что на нынешних парламентских выборах будет баллотироваться в мажоритарном округе как самовыдвиженец.

Как сообщалось, в "Оппозиционный блок" вошли 6 партий: Партия развития Украины, "Украина вперед", Партия государственного нейтралитета Украины, "Трудовая Украина", партия "Центр" и партия "Новая политика".

Партию развития Украины создал экс-глава Администрации президента Сергей Левочкин. Возглавил ее Сергей Ларин - экс-заместитель главы АП во время президентства Януковича.