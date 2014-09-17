Die Welt: Украине нужно больше, чем ассоциация с ЕС

В статье Рихарда Херцингера под названием «Украине нужно больше, чем ассоциация с ЕС», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, пишется о том, что это исторический момент для Украины и Европы. Ратификация Соглашения об ассоциации с ЕС европейским и украинским парламентом показывает желание Украины быть частью демократической Европы – также и ЕС выразил готовность приветствовать украинцев в семье свободных европейских народов.

Но есть ограничение, которое омрачает восторг и сеет сомнения в том, насколько серьезно Западная Европа на самом деле настроена по отношению к стремящейся к демократическому обновлению Украине: свободная торговля с ЕС вступит в силу в полном объему только в конце 2015 года. Однако, Брюссель настаивает, что это сделано в интересах экономики Украины, которая уже сейчас может поставлять свои товары на европейский рынок без пошлины, в то время как на импорт из ЕС налог пока остается.

Украине дано время, чтобы стать конкурентоспособной в новой ситуации. Но также было отмечено, что отсрочка соглашения о свободной торговле была уступкой ЕС России, которая не хочет принять необратимость украинской связи с Западом.

По той же причине есть сомнения в том, или – санкционированный также украинским парламентом – план реформ президента Украины Петра Порошенко имеет шанс на реализацию. Он предусматривает значительные права автономии для Восточной Украины, а также гарантии защиты русского языка.

Не отказываться от молодой демократии

Но при сложившемся балансе сил сложно себе представить, что Путин из-за этого откажется от отделения захваченных насильственным путем территорий. Запад очень хочет верить, что Путин согласился на нынешнее, хрупкое перемирие из-за давления санкций Запада. Но Путин даже не думает ни о разоружении сепаратистов, ни о выведении войск из Восточной Украины.

Скорее всего, он использует время, чтобы предстать миротворцем на Донбассе и быстро присоединить его инфраструктуру к российской. При этом он рассчитывает, что западная общественность, как это было с Крымом, также смирится с этим свершившимся фактом.

Чтобы защитить себя от дальнейшего раскола и дестабилизации, Украине нужна решительная политическая поддержка Запада, а также стабильная демократически управляемая армия. Создать такую можно только в рамках НАТО. Но пока Запад не говорит об этом ничего определенного. Но он не намерен отказываться от страны и молодой демократии, и скоро должен высказать свое мнение по этому вопросу.