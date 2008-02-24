Балога рассказал, почему вышел из НСНУ

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заверяет, что выход нескольких человек с партии «Народный Союз Наша Украина» никоим образом не связан с тем, что он сам оставил ряды этой политической силы.

Об этом он заявил в эфире телеканалу «Интер» в воскресенье.

«Если завтра опять кто-то в том или ином регионе выйдет из рядов «Нашей Украины», то опять будут говорить о том, что это единомышленники БАЛОГИ. В действительности это не так», - сказал Глава Секретариата.

Он отметил, что разговаривал на эту тему с рядом своих бывших однопартийцев. При этом В.БАЛОГА заверил, что «сегодня не стоит вопрос - будет или нет новый проект». «Сегодня стоит вопрос, что мы не должны стоять на месте. Считаю, что это и послужило причиной моего выхода», - сказал он.

В.БАЛОГА также заверил, что еще одной причиной его выхода стало торможение создания единой партии на базе блока «Наша Украина – Народная самооборона». Он напомнил, что в декабре 2007 года руководители 9 политсил должны были принять политическое решение о создании единой партии. «Они давали слово Президенту, когда формировали избирательный блок на внеочередных выборах, о создании единой силы на базе избирательного блока», - отметил он. В.БАЛОГА считает, что торможение с созданием единой партии «является дорогой в никуда». Он отметил, что не привык проигрывать и поэтому не хочет «быть в том формате, который сегодня работает».

Отвечая на вопрос, соглашается ли он с тем, что его в политике называют серым кардиналом, В.БАЛОГА сказал: «Главное не то, как тебя называют, а главное - полезен ли ты на той должности, которую ты занимаешь».