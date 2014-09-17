Журналист: силы АТО отступили из блокпоста возле Ясиноватой
10:48, 17 сентября 2014Политика
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Силы АТО потеряли контроль над блокпостом возле Ясиноватой Донецкой области и отступили на несколько километров.
Силы АТО отступили от Ясиноватой / фото donbass-info.com
Об этом на своей странице в соцсети сообщил журналист Роман Бочкала. "Теры продолжают наступать. Прорывать нашу линию обороны. По информации бойцов 93-й бригады, сегодня они потеряли контроль над блокпостом возле Ясиноватой", - написал журналист.
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Он сообщил, что украинские военные были вынуждены отойти в результате обстрела "Градами", удара танковой группы и значительного перевеса живой силы боевиков. "По словам наших бойцов, против них работали чеченцы", - отметил Роман Бочкала.
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