Журналист: силы АТО отступили из блокпоста возле Ясиноватой

Об этом на своей странице в соцсети сообщил журналист Роман Бочкала. "Теры продолжают наступать. Прорывать нашу линию обороны. По информации бойцов 93-й бригады, сегодня они потеряли контроль над блокпостом возле Ясиноватой", - написал журналист.

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Он сообщил, что украинские военные были вынуждены отойти в результате обстрела "Градами", удара танковой группы и значительного перевеса живой силы боевиков. "По словам наших бойцов, против них работали чеченцы", - отметил Роман Бочкала.