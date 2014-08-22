В Ясиноватой получили повреждения коксохимический и машиностроительный заводы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В результате постоянных обстрелов боевиков значительно повреждены мощности Ясиноватского коксохимического и Ясиноватского машиностроительного заводов», - сказал он.

Читайте такжеТеррористы обстреляли блокпост вблизи курортной зоны, военные спасали гражданских ценой жизниРанее, 19 августа, координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук сообщил, что силы АТО (механизированные и аэромобильные подразделения во взаимодействии с Национальной гвардией) проводят действия по зачистке н.п.Ясиноватая.