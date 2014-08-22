В Ясиноватой получили повреждения коксохимический и машиностроительный заводы
18:14, 22 августа 2014Политика
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В Ясиноватой Донецкой области в результате обстрелов боевиками повреждены коксохимический и машиностроительный заводы.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«В результате постоянных обстрелов боевиков значительно повреждены мощности Ясиноватского коксохимического и Ясиноватского машиностроительного заводов», - сказал он.
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