Порошенко назначил Богуцкого своим советником

Президент Украины Петр Порошенко своим указом № 732/2014 назначил Юрия Богуцкого своим советником.

Соответствующий указ обнародован на официальном сайте Главы государства. Читайте такжеПорошенко сомневается, что закон о статусе отдельных районов на Донбассе гарантирует мир Перед этим глава государства подписал указ № 731/2014 «Об освобождении Богуцкого с должности советника президента Украины - Руководителя Главного управления по вопросам гуманитарного развития Администрации президента Украины».

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