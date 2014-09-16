Порошенко назначил Богуцкого своим советником
20:05, 16 сентября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко своим указом № 732/2014 назначил Юрия Богуцкого своим советником.
Юрий Богуцкий / Радио Свобода
Соответствующий указ обнародован на официальном сайте Главы государства.
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Перед этим глава государства подписал указ № 731/2014 «Об освобождении Богуцкого с должности советника президента Украины - Руководителя Главного управления по вопросам гуманитарного развития Администрации президента Украины».
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