Порошенко назначил Богуцкого своим советником

20:05, 16 сентября 2014
Политика
3

Президент Украины Петр Порошенко своим указом № 732/2014 назначил Юрия Богуцкого своим советником.

Юрій Богуцький / Радіо Свобода

Соответствующий указ обнародован на официальном сайте Главы государства.

Читайте такжеПорошенко сомневается, что закон о статусе отдельных районов на Донбассе гарантирует мир

Перед этим глава государства подписал указ № 731/2014 «Об освобождении Богуцкого с должности советника президента Украины - Руководителя Главного управления по вопросам гуманитарного развития Администрации президента Украины».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter