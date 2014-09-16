Митингующие повалили забор возле ВР со стороны городского сада
19:14, 16 сентября 2014Политика
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Митингующие в ходе сегодняшних акций под Верховной Радой повалили около 40 метров забора, отгораживающего дом парламента от городского сада со стороны Дома правительства.
Фото : Facebook, Дмитрий Чигрин
Как передает корреспондент УНИАН, секции металлического забора были свалены и сейчас лежат на газоне.
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Напомним, что именно из этого места - с тыльной стороны здания парламента - заезжает председатель Верховной Рады, а также высокопоставленные гости парламента.
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