Митингующие повалили забор возле ВР со стороны городского сада

19:14, 16 сентября 2014
Политика
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Митингующие в ходе сегодняшних акций под Верховной Радой повалили около 40 метров забора, отгораживающего дом парламента от городского сада со стороны Дома правительства.

паркан / Facebook, Дмитро Чигрин

Как передает корреспондент УНИАН, секции металлического забора были свалены и сейчас лежат на газоне.

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Напомним, что именно из этого места - с тыльной стороны здания парламента - заезжает председатель Верховной Рады, а также высокопоставленные гости парламента.

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