Митингующие повалили забор возле ВР со стороны городского сада

Как передает корреспондент УНИАН, секции металлического забора были свалены и сейчас лежат на газоне.

Читайте такжеСубъектами люстрации есть все госслужащие кроме выборных должностей - нардеп

Напомним, что именно из этого места - с тыльной стороны здания парламента - заезжает председатель Верховной Рады, а также высокопоставленные гости парламента.