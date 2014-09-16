Российские беспилотники нарушили границу Украины рядом с Приднестровьем

За сутки два российских беспилотника нарушили воздушное пространство Украины неподалеку от Мариуполя и на границе с Приднестровьем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Вооруженные силы России продолжают проведение воздушной разведки позиций сил АТО при помощи беспилотников», - отметил он.

По его словам, в течение минувших суток пограничники дважды зафиксировали беспилотные летательные аппараты: в районе Мариуполя и на участке пограничной службы «Кучурган» на границе с Приднестровьем.