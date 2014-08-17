Российские беспилотники за сутки 10 раз нарушили воздушное пространство Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.Читайте такжеЗа сутки российские беспилотники 5 раз нарушали воздушное пространство Украины

По его словам, два беспилотных летательных аппарата заходили на украинскую территорию со стороны Крыма, четыре были замечены неподалеку от Бердянска, еще четыре в Херсонской области и два - в направлении Мариуполь-Новоазовск.

“Всего в течение суток российские беспилотники десять раз нарушали украинское воздушное пространство”, - сообщил Лысенко.