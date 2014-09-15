Завтра ВР в закрытом режиме обсудит ситуацию в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кинах сказал в комментарии журналистам после встречи лидеров фракций и групп с главой государства.

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“По результатам доклада о ситуации на территории АТО, завтра это состоится на заседании Верховной Рады. Предварительно это будет в закрытом режиме с участием президента Украины, начальника Генерального штаба. И в соответствии с информацией о ситуации в зоне АТО будут приниматься другие решения, которые касаются законопроектов об амнистии и об особом статусе”, - сказал депутат.

Отвечая на вопрос о предложенных президентом законопроектах об особом статусе некоторых территорий на востоке и об амнистии, он отметил, что законопроекты имеют рамочный характер и большое количество “отсылочных норм”, которые требуют последующего принятия других законов.

На уточнение, в закрытом ли режиме будет проходить все заседание, он отметил, что в закрытом режиме будут лишь вопросы относительно зоны АТО и соответствующих решений, которые будут приниматься на основе предоставленной завтра информации.