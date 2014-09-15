СНБО: Украинская авиация ведет наблюдение в зоне АТО

В СНБО заявляют, что украинские военныепридерживаются режима прекращения огня, авиация осуществляет только наблюдение, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко.

"Ни сегодня, ни вчера, ни в минувшие дни украинские войска не обстреливают ни жилые кварталы, ни города из артиллерии и не наносят авиационно-воздушных ударов", - сообщил Лысенко.

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"Сейчас продолжается режим прекращения огня. Полеты боевой авиации ограничены только наблюдательными. Никаких ударов не наносятся, тем более по населенным пунктам и жилым массивам городов", - добавил он.

"У нас есть свидетельство от местных жителей, что террористы, используя минометные, а также артиллерийские системы залпового огня "Град", обстреливают жилые кварталы, выходя на пригород. Делается это для того, чтобы скомпрометировать украинские войска", - отметил Лысенко.

Он добавил, что они надевают украинскую форму, берут украинские флаги, привлекают российских журналистов, которые снимают провокации.