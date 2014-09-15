Боевики Стаханова объявили о выходе из "ЛНР"

Боевики города Стаханова на Луганщине объявили о выходе из самопровозглашенной "ЛНР".

Как передает ТСН, город теперь никому не подчиняется. Новое образование, представленное на собрании предпринимателей, отныне будет называться "Казачество народной гвардии Стаханова". Пополнение бюджета боевики планируют делать за счет предпринимателей. Читайте такжеВ Счастье на Луганщине мэр попросил извинения у горожан и подал в отставку Как сообщал УНИАН, в конце июля Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать мэра Стаханова Юрия Борисова.

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