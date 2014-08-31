Конфликт в Донецкой и Луганской областях нарастает - помощник Генсека ООН

Об этом сказал помощник по правам человека Генерального секретаря Организации объединенных наций Иван Шимонович во время общения с журналистами в Харькове, передает корреспондент УНИАН.

«Тенденции в основном беспокоят меня, потому что конфликт нарастает, увеличивается число человеческих жертв, возрастает количество вынужденных переселенцев, увеличивается количество человеческих страданий. Я должен рассказать об этом Совету безопасности ООН. 23 сентября в Женеве намечено заседание Совета по правам человека, которая будет рассматривать ситуацию в Украине», - сказал Шимонович.

Он отметил, что на Донбассе нарушаются как гражданские, политические и экономические права жителей.

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«Я думаю, что в дополнение нарушения гражданских и политических прав также нарушаются экономические и другие права нарушаются: право на охрану здоровья, право на образование, право на пищу и воду. К сожалению, этот список длинный», - констатировал представитель ООН.

Шимонович отметил, что завтра, 1 сентября, планирует посетить Славянск и Святогорск Донецкой области. Представитель ООН отметил, что имеет информацию об улучшении ситуации с правами человека в освобожденных от сепаратистов городах, однако намерен воочию это увидеть.