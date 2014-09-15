За сутки украинские военные в зоне АТО понесли потери, данные уточняются
13:31, 15 сентября 2014Политика
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На протяжении суток в результате столкновений с пророссийскими террористами силы АТО понесли потери, данные о количестве погибших сейчас уточняются.
За сутки украинские военные в зоне АТО понесли потери / nigdehlop.livejournal.com
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.Читайте такжеВ бою возле Донецкого аэропорта погибли трое бойцов АТО, есть раненые - СМИ
"За сутки погибшие и раненые есть. Данные об их количестве уточняются. Об этом мы сообщим на вечернем брифинге", - сказал Лысенко.
В то же время он отметил, что все позиции, которые занимали силы АТО, продолжают находиться под контролем украинских военнослужащих.
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