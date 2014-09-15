За сутки украинские военные в зоне АТО понесли потери, данные уточняются

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.Читайте такжеВ бою возле Донецкого аэропорта погибли трое бойцов АТО, есть раненые - СМИ

"За сутки погибшие и раненые есть. Данные об их количестве уточняются. Об этом мы сообщим на вечернем брифинге", - сказал Лысенко.

В то же время он отметил, что все позиции, которые занимали силы АТО, продолжают находиться под контролем украинских военнослужащих.