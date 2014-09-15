Силы АТО отбили попытку прорыва боевиков под Ясиноватой

Об этом заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. По его словам, боевики действовали под прикрытием артиллерии и огня из установок "Град".

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При этом 14 сентября в 16.30 в Россию через Дмитровку-Дибровку вернулось 7 бензозаправщиков в сопровождении 2 микроавтобусов.

"Населенные пункты Старомихайловка на западной окраине Донецка и Патриотическое находятся под контролем боевиков", - уточнил Андрей Лысенко.

"Боевых столкновений на украинско-российской границе не происходило. Случаев нарушения воздушного пространства Украины не зафиксировано", - подытожил пресс-секретарь СНБО.