Силы АТО отбили попытку прорыва боевиков под Ясиноватой
13:12, 15 сентября 2014Политика
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Силы АТО вчера отбили попытку прорыва боевиков под населенным пунктом Ясиноватая Донецкой области и отбросили врага на несколько километров от города.
Силы АТО отбили попытку прорыва боевиков / Фото УНИАН
Об этом заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. По его словам, боевики действовали под прикрытием артиллерии и огня из установок "Град".
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При этом 14 сентября в 16.30 в Россию через Дмитровку-Дибровку вернулось 7 бензозаправщиков в сопровождении 2 микроавтобусов.
"Населенные пункты Старомихайловка на западной окраине Донецка и Патриотическое находятся под контролем боевиков", - уточнил Андрей Лысенко.
"Боевых столкновений на украинско-российской границе не происходило. Случаев нарушения воздушного пространства Украины не зафиксировано", - подытожил пресс-секретарь СНБО.
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