Луценко поставит в Одессе памятник Гоцману

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО осуществил в субботу рабочий визит в Одесу, чтобы выполнить поручение Кабинета министров – принять участие в церемонии присвоения Одесскому юридическому институту Харьковского университета внутренних дел статуса независимого вуза – Одесского юридического университета МВД Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, министр заявил, что «теперь вуз, готовящий специалистов для органов внутренних дел, станет кузницей кадров для всего юга Украины. В учебном заведении сложились хорошие традиции и прекрасный преподавательский состав, но в ближайшие годы университету нужно расширяться».

Пользуясь присутствием на церемонии руководства Одессы и региона, Ю.ЛУЦЕНКО попросил их согласовать выделение земельных площадей под новые корпуса вуза.

Глава МВД сообщил журналистам, что в ближайшее время в Одессе будет установлен памятник офицеру милиции Давиду Гоцману, который стал прототипом главного героя киносериала «Ликвидация» – начальника управления уголовного розыска Одессы. Скульптуру планируется установить возле здания облуправления МВД на улице Еврейской, 12.

«В музее УМВД в Одесской области имеются фотографии этого розыскника, и его скульптурное изображение будет соответствовать оригиналу», - подытожил Ю.ЛУЦЕНКО.

Напомним, 14-серийный телевизионный сериал «Ликвидация» режиссера Сергея УРСУЛЯКА повествует о работе одесского УГРО в послевоенные годы. Роль Д.Гоцмана исполнил актер Владимир МАШКОВ. Сценаристы фильма «Ликвидация» написали образ офицера милиции Д.Гоцмана по реальным фактам профессиональной деятельности местного розыскника Давида Курлянда. Он приехал в Одессу в апреле 1944 года, позже стал руководителем управления уголовного розыска.