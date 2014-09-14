МИД назвал "выборы" в Крыму нелегитимными и никчемными

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"МИД Украины решительно осуждает проведение Российской Федерацией 14 сентября так называемых выборов в "Госсовет" во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе", - заявили в МИД.

"Призываем международное сообщество осудить проведение так называемых" выборов" в Крыму и Севастополе. Ожидаем также, что цивилизованный мир даст надлежащую оценку противоправным действиям российской оккупационной власти, продолжает притеснения, дискриминацию и репрессии против крымских татар, украинцев и представителей других национальностей , которые не смирились и никогда не смирятся с оккупацией Крыма ", - говорится в заявлении.

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Также в ведомстве заявили, что все причастные к организации и проведению "выборов" будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.

"На сегодня существует большое количество доказательств и свидетельств, которые подтверждают нарушение российской стороной взятых на себя международных обязательств в области прав человека, за которые российской стороне придется отвечать", - подчеркнули в министерстве иностранных дел.