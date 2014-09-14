При поддержке “Блока Петра Порошенко” на Закарпатье будут баллотироваться трое Балог и Петевка
22:47, 14 сентября 2014Политика
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При поддержке партии “Блок Петра Порошенко” в мажоритарных округах на Закарпатье будут баллотироваться Виктор Балога (69 избирательный округ), Павел Балога (ИО №71), Иван Балога (избирательный округ № 73) и Василий Петевка по Ио №72.
При поддержке “Блока Петра Порошенко” на Закарпатье будут баллотироваться трое Балог и Петевка / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты сегодня на съезде «Блока Петра Порошенко».
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Кроме того, в Винницкой области в округе №12 при поддержке этой партии будет баллотироваться Алексей Порошенко, а в округе №13 - Николай Катеринчук.
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