При поддержке “Блока Петра Порошенко” на Закарпатье будут баллотироваться трое Балог и Петевка



Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты сегодня на съезде «Блока Петра Порошенко».

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Кроме того, в Винницкой области в округе №12 при поддержке этой партии будет баллотироваться Алексей Порошенко, а в округе №13 - Николай Катеринчук.