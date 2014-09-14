"Путин, верни Крым на место" - крымчане портят бюллетени на незаконных выборах (фото)

20:46, 14 сентября 2014
Политика
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На незаконных выборах, проходящих сегодня в Крыму, избиратели активно высказывают свою политическую позицию на бюллетенях.

Крымчане портят бюллетени / Фото УНИАН

Об этом сообщает в Facebook журналист Шевкет Наматуллаев.

В частности, на бюллетенях рисовали тризуб, писали "Слава Украине" и "Путин, верни Крым на место".

Ранее МИД Украины призвал мир осудить незаконные выборы на оккупированной территории.

facebook.com/namatullaev

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