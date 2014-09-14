"Путин, верни Крым на место" - крымчане портят бюллетени на незаконных выборах (фото)

На незаконных выборах, проходящих сегодня в Крыму, избиратели активно высказывают свою политическую позицию на бюллетенях.

Об этом сообщает в Facebook журналист Шевкет Наматуллаев. В частности, на бюллетенях рисовали тризуб, писали "Слава Украине" и "Путин, верни Крым на место". Ранее МИД Украины призвал мир осудить незаконные выборы на оккупированной территории.

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