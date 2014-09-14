Регионалы на заседании "оппозиционного правительства" покажут "модель будущей Украины"

Об этом на брифинге 14 сентября заявил секретарь президиума политсовета партии регионов Борис Колесников. Ранее он сообщил о неучастии партии во внеочередных парламентских выборах 2014 года.

«Политсовет Партии регионов принял решение организовать оппозиционное правительство, провести первое заседание 18 сентября и показать украинцам модель будущей Украины», - отметил политик.

Он также подчеркнул, что главным для партии является "не статус, а верность базовым принципам".

Читайте такжеВ Киеве начались съезды партий “Батькивщина”, ВО "Свобода" и "Народный фронт" «Главным для Партии регионов является не статус парламентской или не парламентской оппозиции, а верность базовым принципам. Это, прежде всего, курс на реальную децентрализацию, то есть предоставление каждому региону бюджетной автономии, права на самостоятельную языковую и гуманитарную политику», - сказал Колесников.

Он заявил, что нынешняя власть не выполнила ни одного предвыборного обещания – не провела ни одной реформы, обвалила экономику и, как следствие, национальную валюту.