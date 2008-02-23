Гриценко заявил, что правительство Еханурова сдало национальный интерес

В программе Савика Шустера бывший министр обороны Анатолий Гриценко заявил, что в 2006 году правительство Еханурова сдало национальный интерес, согласившись уменьшить плату за транзит газа с 20 до 9 миллиардов кубов. По словам Гриценко, это произошло из-за того, что переговоры по газу проводились за спиной украинского правительства и министры Еханурова были поставлены перед фактом невыгодной для Украины договоренности.

Прямая речь Анатолия Гриценко:

"2006 год. Мы тогда сдали наш национальный интерес. До того Украина получала почти 20 млрд газа за транзит. Сейчас мы получаем за транзит только 9 млрд. Вот сколько мы потеряли.

Мы запустили на свой внутренний рынок сомнительную компанию "РосУкрЭнерго". И устав этой компании тогда подписал премьер Юрий Ехануров, хотя его правительство не поддерживало этого. Но было показано наверх – что решение принято там.

Наше правительство вообще не знало о тех переговорах, не формировало директивы, министр иностранных дел украинского правительства и Посол Украины в России не принимали в

тех переговорах участие.

Ответственность взял на себя Президент. Я скажу, что было даже одно заседание правительства, когда большинство министров поставили вопрос ребром – давайте возьмем перерыв в работе правительства и будем требовать от главы "Нафтогаза" Ивченко и министра энергетики Плачкова, чтобы на стол положили документы. Документы принесли – всего три. От руки написанные. Там был гриф "конфиденциально".

Мы увидели, что сдали свой национальный интерес, но дома моя жена (журналист Юлия Мостовая – прим.) показала мне еще 6 документов, которые она получила через "Газпром", в отличие от членов украинского правительства. От правительства скрывали эти вопросы.

Александр Чалый, советник Президента, сказал, что от деятельности РУЭ мы за два года не получили ничего, фактически отдав наш внутренний рынок распределения газа этой структуре.

Касательно нынешних договоренностей президентов. Документов опять нет, и это досадно.

Почему материалы к заседанию СНБОУ и проект решения готовили другие люди? В частности, Юрий Бойко, который имел отношение к созданию РУЭ и даже входил в руководящие органы одной из компаний-основателей еще в 2004 году. Почему эти документы готовил Михаил Воронин, который на последних переговорах сидел со стороны "Газпрома"? Что тогда он делал в подготовительной группе, посвященной заседанию нашего СНБОУ?

Согласия нет. Решение президентов, где стояли бы их подписи, также нет. Я думаю, что Президенту Украины тяжело было бы поставить подпись под документом, где предлагают 50% внутреннего украинского рынка отдать "Газпрому".

Не имея таких договоренностей, правительство продолжает работу.

Главная проблема, которая есть - есть попытка создания СП, где 50% будет иметь "Газпром" с допуском на внутренний украинский рынок."

INTV